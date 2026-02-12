° / °
Administração de Noronha determina retirada de 400 toneladas de lixo da ilha até esta sexta (13)

A Ampibar Environmental Solutions, empresa responsável pela limpeza da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos de Fernando de Noronha, foi notificada nesta quarta-feira (11); o prazo para retirada das 400 toneladas de lixo da ilha inspira nesta sexta (13)

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/02/2026 às 11:46

Administração de Fernando de Noronha determina retirada de 400 toneladas de lixo da ilha até esta sexta (13)/Reprodução/redes sociais

A Ampibar Environmental Solutions tem até está sexta-feira (13) para retirar a grande quantidade de lixo acumulada na Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRS) de Fernando de Noronha e providenciar o transporte de pelo menos 400 toneladas de rejeitos para o continente.

A determinação foi feita nesta quarta-feira (11) pela Administração do arquipélago, após vistorias técnicas identificarem irregularidades na operação do sistema.

A medida ocorre após imagens produzidas por drones revelarem um grande acúmulo de lixo nas dependências da usina.

Os registros, divulgados nas redes sociais, repercutiram entre moradores da ilha, que passaram a cobrar providências diante dos riscos ambientais.

De acordo com a administração, as inspeções confirmaram o acúmulo de resíduos, situação que compromete a regularidade da operação, a eficiência do gerenciamento de resíduos e a segurança sanitária e ambiental do território.

Ainda segundo a nota administrativa, foi constatado o comprometimento da logística de transporte marítimo, etapa considerada essencial para garantir a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos no continente.

Ainda na notificação, o governo determinou que a empresa providencie a retirada e organização do material acumulado, além de realizar o transporte de, pelo menos, 400 toneladas de rejeitos e parte dos resíduos volumosos.

Segundo a administração, a Ampibar também deverá apresentar comprovação documental das medidas adotadas, implementar ações emergenciais para evitar o agravamento da situação e entregar um relatório técnico detalhado.

“O descumprimento das determinações poderá resultar na aplicação de penalidades administrativas previstas em contrato, além de outras medidas legais cabíveis” , declarou a administração de Fernando de Noronha.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Ampibar informou que não irá se pronunciar sobre o caso.

