Administração de Noronha determina retirada de 400 toneladas de lixo da ilha até esta sexta (13)

A Ampibar Environmental Solutions, empresa responsável pela limpeza da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos de Fernando de Noronha, foi notificada nesta quarta-feira (11); o prazo para retirada das 400 toneladas de lixo da ilha inspira nesta sexta (13)

Administração de Fernando de Noronha determina retirada de 400 toneladas de lixo da ilha até esta sexta (13) (Reprodução/redes sociais)

A Ampibar Environmental Solutions tem até está sexta-feira (13) para retirar a grande quantidade de lixo acumulada na Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRS) de Fernando de Noronha e providenciar o transporte de pelo menos 400 toneladas de rejeitos para o continente.

A determinação foi feita nesta quarta-feira (11) pela Administração do arquipélago, após vistorias técnicas identificarem irregularidades na operação do sistema.

A medida ocorre após imagens produzidas por drones revelarem um grande acúmulo de lixo nas dependências da usina.

Os registros, divulgados nas redes sociais, repercutiram entre moradores da ilha, que passaram a cobrar providências diante dos riscos ambientais.

De acordo com a administração, as inspeções confirmaram o acúmulo de resíduos, situação que compromete a regularidade da operação, a eficiência do gerenciamento de resíduos e a segurança sanitária e ambiental do território.

Ainda segundo a nota administrativa, foi constatado o comprometimento da logística de transporte marítimo, etapa considerada essencial para garantir a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos no continente.

Ainda na notificação, o governo determinou que a empresa providencie a retirada e organização do material acumulado, além de realizar o transporte de, pelo menos, 400 toneladas de rejeitos e parte dos resíduos volumosos.

Segundo a administração, a Ampibar também deverá apresentar comprovação documental das medidas adotadas, implementar ações emergenciais para evitar o agravamento da situação e entregar um relatório técnico detalhado.

“O descumprimento das determinações poderá resultar na aplicação de penalidades administrativas previstas em contrato, além de outras medidas legais cabíveis” , declarou a administração de Fernando de Noronha.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Ampibar informou que não irá se pronunciar sobre o caso.

