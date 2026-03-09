Vídeo: mulher é assaltada e agredida com coronhadas em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher é agredida a coronhadas; o caso aconteceu na noite deste domingo (8), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco

Mulher é assaltada e agredida com coronhadas em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher foi assaltada e agredida com coronhadas na noite deste domingo (8), no bairro Palestina, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações, o crime aconteceu na Rua Júpiter.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima é surpreendida por um suspeito armado com uma espingarda.

Ao perceber a aproximação, ela tenta fugir, mas é perseguida e derrubada no chão.

No vídeo, o homem rende a vítima e entra em luta corporal com ela para roubar os pertences.

Em seguida, ele pega novamente a espingarda e desfere pelo menos três coronhadas.

A mulher ainda tenta reagir, mas cai novamente no chão. Após o crime, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela equipe do 24° Batalhão. De acordo com a PM, até o presente momento, a corporação não foi acionada via 190 para o atendimento imediato desta ocorrência, bem como não houve o registro formal de Boletim de Ocorrência junto à unidade.