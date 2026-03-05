° / °
Chuva no interior: sete pessoas ficam ilhadas em Salgueiro e são regatadas de bote pelos bombeiros

Segundo a corporação, as equipes foram acionadas na noite de quarta (4), para uma ocorrência nas proximidades do Parque das crianças, no Centro da cidade.

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/03/2026 às 07:53

Bombeiros usaram bote para resgatar pessoas ilhadas em Salgueiro/Reprodução Redes Sociais

Sete pessoas que ficaram ilhadas por causa da chuva foram resgatadas pelos bombeiros, em Salgueiro, no Sertão pernambucano, na madrugada desta quinta (5).

A chuva também provocou alagamentos em várias ruas de Salgueiro.

Ao todo, três viaturas e uma embarcação foram mobilizadas para esse resgate.

Em seguida, os bombeiros fizeram uma varredura na área para se certificar de que não havia mais pessoas em situação de risco.


 

