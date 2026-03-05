Chuva no interior: sete pessoas ficam ilhadas em Salgueiro e são regatadas de bote pelos bombeiros
Publicado: 05/03/2026 às 07:53
Bombeiros usaram bote para resgatar pessoas ilhadas em Salgueiro (Reprodução Redes Sociais )
Sete pessoas que ficaram ilhadas por causa da chuva foram resgatadas pelos bombeiros, em Salgueiro, no Sertão pernambucano, na madrugada desta quinta (5).
A chuva também provocou alagamentos em várias ruas de Salgueiro.
Segundo a corporação, as equipes foram acionadas na noite de quarta (4), para uma ocorrência nas proximidades do Parque das crianças, no Centro da cidade.
Ao todo, três viaturas e uma embarcação foram mobilizadas para esse resgate.
Em seguida, os bombeiros fizeram uma varredura na área para se certificar de que não havia mais pessoas em situação de risco.