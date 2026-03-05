Chuva no interior: sete pessoas ficam ilhadas em Salgueiro e são regatadas de bote pelos bombeiros

Segundo a corporação, as equipes foram acionadas na noite de quarta (4), para uma ocorrência nas proximidades do Parque das crianças, no Centro da cidade.

Bombeiros usaram bote para resgatar pessoas ilhadas em Salgueiro (Reprodução Redes Sociais )

Sete pessoas que ficaram ilhadas por causa da chuva foram resgatadas pelos bombeiros, em Salgueiro, no Sertão pernambucano, na madrugada desta quinta (5).

A chuva também provocou alagamentos em várias ruas de Salgueiro.

Segundo a corporação, as equipes foram acionadas na noite de quarta (4), para uma ocorrência nas proximidades do Parque das crianças, no Centro da cidade.

Ao todo, três viaturas e uma embarcação foram mobilizadas para esse resgate.



Em seguida, os bombeiros fizeram uma varredura na área para se certificar de que não havia mais pessoas em situação de risco.



