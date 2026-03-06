Solenidade no Palácio do Governo marca Data Magna de Pernambuco

Pernambuco celebra a Data Magna, que marca Revolução de 1817 (Karol Rodrigues/DP Foto)

Na manhã desta sexta-feira (6), o Governo do Estado realizou a solenidade de promoção da Data Magna de Pernambuco de frente para o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. A cerimônia foi comandada pela governadora Raquel Lyra, que realizou o hasteamento das bandeiras ao lado da vice-governadora, Priscila Krause, e do Comandante Militar do Nordeste, o general Francisco Carlos Machado Silva.

A cerimônia também contou com o desfile dos destacamentos da PMPE, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e das principais lojas maçônicas de Pernambuco. A governadora participou ainda de uma homenagem aos heróis da Revolução de 1817, na Praça da República, em frente ao Palácio do Campo das Princesas.

Diante da obra de Abelardo da Hora alusiva aos mártires do Estado, foi realizado um minuto de silêncio. “Hoje é o dia de Pernambuco. [A data] foi quando, há 209 anos, na Revolução de 1817, Pernambuco fez-se pátria. Gritou pelos valores de independência, liberdade, democracia e justiça. Isso faz parte daquilo que é o coração e o sentimento do nosso povo. Tem a ver com o nosso chão, mas sobretudo com os valores que o povo pernambucano, com luta e coragem, traz”, declarou a governadora, em coletiva de imprensa concedida no Palácio.

A governadora também destacou a atualidade dos ideais defendidos no movimento: “209 anos depois, estamos aqui, em um dia de feriado, celebrando aqueles que vieram antes de nós. Lutando as mesmas lutas: por mais democracia, por mais justiça e por um governo que chegue verdadeiramente na vida daqueles que mais precisam".

Celebrada em 6 de março, a Data Magna relembra o movimento que proclamou uma república em Pernambuco em 1817 e se tornou um dos episódios mais marcantes da história política do estado. O feriado estadual foi instituído em 2017.