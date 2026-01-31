° / °
Bombeiros realizam parto dentro de viatura em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Gestante em trabalho de parto foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no bairro Alto Bom Jesus; mãe e bebê passam bem

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/01/2026 às 19:59

Bombeiros foram acionados pela própria gestante/Cortesia

Na noite da última sexta-feira (30), uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou um parto dentro de uma viatura durante o atendimento a uma emergência no bairro Alto Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A ocorrência foi registrada às 22h57, após a própria gestante acionar a Central 193, relatando estar no nono mês de gestação e com contrações intensas.

A guarnição da viatura AR 964, da 1ª Seção de Bombeiros do 3º Grupamento, foi enviada ao local e encontrou a parturiente sentada em frente à residência, com fortes dores e dificuldade de locomoção.

Diante do quadro clínico, a equipe realizou o transporte imediato da gestante.

Durante o deslocamento para a unidade hospitalar, o trabalho de parto evoluiu rapidamente. Com a intensificação das contrações, próprio efetivo precisou realizar o parto dentro da viatura.

Segundo informações do  3º Grupamento, a criança nasceu em segurança e chorou logo após o parto, sinalizando boas condições de saúde.

Após chegarem ao hospital, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados à sala de parto.

No local, o cordão umbilical foi cortado e todos os procedimentos médicos necessários foram realizados pela equipe de saúde.

A ocorrência foi encerrada às 23h35 e mãe e filho seguiram sob acompanhamento médico.

 

