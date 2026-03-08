Suspeito de estelionato é detido pela PRF em Salgueiro, no Sertão

Homem teria praticado estelionato contra diversas vítimas na Zona Rural de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco

Homem confessou envolvimento com os crimes (PRF/Divulgação)

Um homem suspeito de estelionato foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última sexta-feira (6), na BR-116, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco. A interceptação aconteceu após troca de informações da corporação com a Polícia Militar e Polícia Civil da região.

A prisão aconteceu depois que a PRF recebeu a informação de que um homem e uma mulher haviam aplicado golpes financeiros na zona rural de Cabrobó, fazendo empréstimos em nome de várias pessoas. Após iniciarem as buscas para localizar o carro utilizado nos crimes, os agentes abordaram o veículo suspeito no Km 27 da rodovia.

De acordo com a PRF, o motorista confessou que estava envolvido na prática dos crimes. Ele admitiu que havia sido contratado para realizar os golpes, mas disse que não sabia a identidade da mulher.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde foi reconhecido pelas vítimas. Ele poderá responder por estelionato, que prevê pena de um a cinco anos de reclusão.