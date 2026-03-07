Jovem é agredido e retirado de estação de BRT por fiscais em Camaragibe

Caso ocorreu na manhã deste sábado (7) em uma estação localizada no bairro de Areinha

Jovem é agredido em estação de BRT em Camaragibe (Foto: Reprodução/Instagram)

Um caso de agressão envolvendo um jovem e fiscais de transporte público chamou atenção na manhã deste sábado (7), em uma estação de BRT localizada no bairro de Areinha, às margens da PE-005, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. A situação foi registrada em vídeo por uma pessoa que estava no local.

O episódio teria começado após o jovem acessar a plataforma da estação por um ponto considerado irregular. Dois homens que atuariam como fiscais no local e utilizavam uniformes escuros abordaram o passageiro, informando que ele teria entrado por uma porta indevida. Na sequência, foi solicitado que ele deixasse a estação.

No entanto, o jovem se recusou a sair naquele momento, o que teria provocado uma discussão que evoluiu para um embate físico entre os envolvidos. Na gravação é possível ver quando o passageiro é agarrado no pescoço por um dos fiscais e derrubado no chão.

Logo em seguida um outro homem, que também seria fiscal, se envolve nas agressões e o jovem é retirado por meio de empurrões da plataforma.

O que diz o Grande Recife

Em nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte informou que recebeu com preocupação imagens que mostram parte de uma discussão entre duas pessoas, com posterior envolvimento de um agente de controle de uma estação de BRT.

O consórcio destacou que o trabalho dos agentes do sistema de transporte público tem como objetivo garantir a segurança dos usuários e ressaltou que qualquer atitude violenta é repudiada.

Ainda segundo o Grande Recife, a Novamobi, concessionária responsável pelas estações de BRT, será acionada para apurar o caso.

