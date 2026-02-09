Motorista de ônibus colide e derruba motociclista em briga de trânsito no Recife

Motociclista caiu após ser atingido por ônibus em briga no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma briga de trânsito chamou a atenção de quem passava pelo Centro do Recife na manhã desta segunda-feira (9), após um motorista de ônibus colidir e passar por cima de uma motocicleta nas proximidades da Casa da Cultura, no bairro de São José. O caso envolveu um coletivo que operava a Linha 013 - Jardim Beira Rio e foi registrado em vídeo por um pedestre que estava no local.

As imagens mostram o momento em que o ônibus atinge a motocicleta, fazendo com que o condutor da moto seja arremessado ao chão. Apesar do impacto, o motociclista consegue se levantar rapidamente e escapa de ser atropelado.

Na sequência, ele se dirige até a porta de embarque do coletivo para discutir com o motorista, enquanto a motocicleta permanece presa ao pneu dianteiro do ônibus. Uma testemunha que acompanhava a cena tentou intervir para conter a discussão entre os envolvidos.

Em nota oficial divulgada no mesmo dia, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (SINTRO-PE) afirmou que o motorista do ônibus foi surpreendido pelo motociclista durante o percurso da linha, quando passou a sofrer agressões verbais. Ainda segundo o sindicato, o motociclista teria danificado o retrovisor do veículo e tentado agredir fisicamente o trabalhador.

A entidade sindical reforçou que o motorista é vítima da situação, destacou que ele agiu com responsabilidade e buscou preservar a integridade dos passageiros e a própria segurança. O SINTRO-PE também repudiou qualquer forma de violência contra os rodoviários e informou que acompanha o caso junto às autoridades competentes.