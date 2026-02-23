Tentativa de chacina deixa um morto e cinco feridos em praça no Cabo de Santo Agostinho

Ataque a tiros ocorreu durante comemoração pós-Carnaval e foi registrado por câmera de segurança

Câmera de segurança flagrou momento do crime (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de chacina deixou um jovem morto e outras quatro pessoas feridas na noite do domingo (22), na Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O ataque ocorreu na Praça da Charneca e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que um carro preto, com vários ocupantes, para na praça e os suspeitos começam a efetuar disparos contra as pessoas que estavam no local. No momento do crime algumas pessoas ainda estavam comemorando o carnaval.

Durante o ataque, houve correria e pânico. Uma das vítimas buscou abrigo sob uma árvore, enquanto outras foram para ruas próximas.

Cinco pessoas foram atingidas pelos tiros, entre elas duas mulheres. Um jovem identificado como Pedro Henrique Virgulino da Silva, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

As vítimas foram socorridas para unidades de saúde da região. Quatro foram encaminhadas ao Hospital Mendo Sampaio e uma para a UPA da cidade. Após o crime, o veículo utilizado pelos atiradores não foi identificado, e até o momento não há informações sobre suspeitos ou motivação do ataque.

Na manhã seguinte, a praça apresentava sinais da violência. Estilhaços de vidros de uma academia, localizada no primeiro andar de um imóvel atingido pelos disparos, ficaram na calçada. A Polícia Civil investiga o caso.