Menino de 9 anos morre após uma semana internado por afogamento no Sertão

Criança sofreu parada cardiorrespiratória depois de mergulho em piscina na zona rural de Arcoverde; Polícia Civil registra caso como "a esclarecer"

Delegacia de Polícia Civil de Caruaru (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um meno identificado como Luiz Pedro da Silva, de 9 anos, morreu no domingo (22) em decorrência de complicações provocadas por um afogamento ocorrido na zona rural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Ele estava internado há cerca de uma semana no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, onde teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24).

Segundo informações da unidade hospitalar, Luiz Pedro sofreu um afogamento enquanto mergulhava em uma piscina no distrito de Caraíbas, onde morava. Ele foi atendido inicialmente em Arcoverde e, devido à gravidade do quadro, transferido para Caruaru.

Durante o socorro, a criança apresentou parada cardiorrespiratória e precisou de manobras de reanimação por um período considerado crítico pela equipe médica. Apesar dos esforços realizados ao longo da internação, o quadro evoluiu sem resposta satisfatória ao tratamento.

O hospital informou que foram seguidos todos os protocolos clínicos exigidos para a constatação de morte encefálica, com a realização dos exames previstos na legislação brasileira. A confirmação ocorreu no domingo.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco na Delegacia de Caruaru como “morte a esclarecer”.