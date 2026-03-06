Final do Pernambucano entre Náutico e Sport terá ações contra violência contra mulheres

Campeonato Pernambucano de 2026, entre Náutico e Sport, terá ações de conscientização contra a violência contra a mulher no Recife (Foto: Divulgação)

A final do Campeonato Pernambucano de 2026, entre Náutico e Sport, terá ações de conscientização contra a violência contra a mulher neste domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos, no Recife. As iniciativas fazem alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Antes do início da partida, jogadores das duas equipes entrarão em campo com uma faixa com a mensagem “Feminicídio Zero”. Também será instalado um banco gigante na cor vermelha na sede do estádio, símbolo utilizado em campanhas de enfrentamento à violência de gênero.

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registros de violência doméstica costumam aumentar em dias de jogos de futebol. Segundo levantamento da entidade, boletins de ocorrência por ameaça contra mulheres crescem 23,7%, enquanto casos de lesão corporal dolosa aumentam 20,8%, especialmente quando a equipe joga em casa.

A ação de domingo envolve o Clube Náutico Capibaribe, a UNINASSAU e o Instituto Banco Vermelho (IBV).

A presidente do Instituto Banco Vermelho, Andrea Rodrigues, afirmou que espaços de grande circulação podem ajudar a ampliar o debate sobre o tema. “É fundamental utilizarmos ambientes como os estádios de futebol, que concentram milhares de pessoas, para promover mensagens de respeito e igualdade. O banco vermelho é um convite à reflexão e à ação coletiva”, disse.

Outra ação prevista é a instalação de duas cadeiras vazias no estádio, cada uma acompanhada de frases que fazem referência a mulheres vítimas de feminicídio.

Segundo Adriane Mendes, gerente de Governança Social da Ser Educacional, o objetivo é ampliar o alcance da discussão. “Acreditamos que o esporte, assim como a educação, tem o poder de inspirar mudanças e mobilizar a sociedade. Ao levar essa mensagem para o estádio, conseguimos alcançar um público amplo e reforçar a importância do respeito e da paz também dentro e fora das arquibancadas”, afirmou.

A gerente de marketing do Náutico, Ana Lúcia Lira, também comentou a participação do clube na iniciativa. “É um orgulho para o Clube fazer parte dessa campanha. Entendemos o futebol como uma ferramenta de transformação social, e iniciativas como esta são fundamentais para ampliar a conscientização e chamar a atenção para um tema tão urgente quanto o combate ao feminicídio. Precisamos reforçar, sempre que possível, a importância do respeito, da dignidade e da paz - dentro e fora dos estádios”, disse.

Instituto Banco Vermelho

O Instituto Banco Vermelho é uma organização brasileira, sem fins lucrativos e suprapartidária, fundada em 25 de novembro de 2023 com o objetivo de atuar em frentes de prevenção à violência de gênero e em prol do feminicídio zero.

O instituto está presente em mais de 16 estados com mais de 200 bancos instalados e dedica-se a educar, conscientizar e ampliar o entendimento da população sobre a gravidade do crime de gênero, atuando em parceria com instituições públicas, iniciativas privadas e entidades setoriais.