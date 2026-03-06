Pernambuco lidera ranking de mortes em casos de violência contra mulher em 2025, diz Observatório de Segurança

Violência contra mulher em Pernambuco teve alta de 16,7% em 2025, segundo a Rede de Observatórios da Segurança. Levantamento registrou 186 mortes de mulheres decorrentes de violência em território pernambucano no período, o maior número entre os nove estados avaliados pela instituição

Boletim da Rede Observatório de Segurança reúne dados de nove estados do Brasil (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Pernambuco foi o estado com mais mortes decorrentes de violência contra mulher em 2025, entre os nove estados analisados pela Rede de Observatórios da Segurança.

Segundo o boletim “Elas Vivem: a urgência da vida”, divulgado nesta sexta (6), 186 pernambucanas foram vítimas de feminicídio, homicídio ou transfeminicídio no último ano, representando 51,3% dos casos violentos.

Ao todo, no estado, foram 364 casos de violência contra mulher registrados no último ano pelo órgão, o que configura um crescimento de 16,7% em relação aos 312 casos contabilizados em 2024.

Além de Pernambuco, a Rede de Observatórios da Segurança reúne informações do Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

Crimes

Dos crimes que tiraram a vida de mulheres em 2025 no Estado, 95 foram homicídios, 91 foram feminicídios e seis foram transfeminicídios, revela o estudo. No mesmo período, 97 casos de tentativas de feminicídio ou agressões físicas foram apurados.

Além disso, foram contabilizados 22 casos de mulheres que sofreram violência sexual ou estupro, e outras 37 foram vítimas de tentativa de homicídio.

Perfil das agressões

Ainda conforme as informações do boletim, 33,7% dos agressores eram cônjuges ou ex-cônjuges das vítimas, enquanto 1,9% eram namorados(as) ou ex-namorados(as).

O levantamento destaca também os instrumentos usados nas agressões. Em 38,7% dos casos foram utilizadas armas de fogo, enquanto em 18%, os crimes foram praticados com objetos cortantes. Espancamento foi a agressão em 17,5% das situações.

Mapa

Recife foi a cidade pernambucana com mais registros de violência contra a mulher em 2025, com 59 eventos contabilizados, revelam os dados.

Após a capital, as outras quatro cidades com maiores números de casos violentos são Garanhuns, no Agreste, com 21 casos; Petrolina, no Sertão, com 19; Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, com 16; e Águas Belas, também no Agreste, com 12.

Recife também liderou a quantidade de feminicídios em 2025, segundo a publicação. Foram 16 crimes ocorridos na capital.

A cidade de Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, contabilizou cinco eventos, enquanto Arcoverde, no Sertão, e Jaboatão dos Guararapes e Paulista, no Grande Recife, tiveram quatro casos cada.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os casos de feminicídio cresceram 14% em Pernambuco em 2025, um percentual bem acima da média nacional.

Segundo as informações divulgadas nesta quarta (4), o aumento foi constatado em relação aos dados de 2024. A taxa relativa ao estado supera em quase 10% a variação nacional, de 4,7%.

O número coloca Pernambuco como o 11° no ranking nacional de maior crescimento de crimes desse tipo.

Levando em conta os dados divulgados pelo Fórum, a média anual de feminicídios no estado é de 81,2.

O que diz a SDS

Procurada pela equipe de reportagem do Diario de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) não se pronunciou até a última atualização desta matéria. O espaço para resposta segue aberto.

