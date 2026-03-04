Feminicídio: Pernambuco registra alta de 14% em 2025 e supera variação nacional em quase 10%

Dados dos casos de feminicídio em Pernambuco foram apresentados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgados nesta quarta (4)

O número de denúncias, entretanto, está muito aquém das ocorrências de feminicídio. Foto: Reprodução/Pixabay ()

Os casos de feminicídio cresceram 14% em Pernambuco em 2025. Segundo divulgou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), nesta quarta (4), o aumento foi constatado em relação aos dados de 2024. A taxa relativa ao Estado supera em quase 10% a variação nacional, de 4,7%, segundo o FBSP.

Segundo as informações do levantamento, foram contabilizados 88 casos de feminicídio no território pernambucano no último ano, contra 77 registrados em 2024.

O número coloca Pernambuco como o 11° estado no ranking nacional de maior crescimento de feminicídios.

Levando em conta os dados divulgados pelo FBSP, a média anual de feminicídios no estado é de 81,2.

Brasil

Ao longo de todo o ano passado, 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, aponta o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O número configura um crescimento de 4,7% em relação a 2024 e de 14,5% em relação a 2021.

O estudo aponta, ainda, que 13,1% das vítimas de feminicídio tinham Medida Protetiva de Urgência quando foram mortas.

Perfil do Feminicídio

A pesquisa analisou, ainda, os padrões dos crimes de feminicídio, avaliando 5.729 registros de feminicídio acontecidos entre 2021 e 2024.

Os pontos constatados, segundo a divulgação, foram:

Violência dentro de casa - 66,3% dos casos ocorreram dentro de residências, 19,2% em vias públicas

Mulheres negras em maior vulnerabilidade - 62,6% das vítimas eram negras, 36,8% eram brancas

A violência está presente em todas as fases da vida - 29,4% com idade entre 18 e 29 anos, 50% das vítimas tinham entre 30 e 49 anos, 15,5% com mais de 50 anos

Parceiros e/ou ex-parceiros são os agressores na maioria das vezes - 59,4% mortas pelo parceiro íntimo, 21,3% mortas pelo ex-parceiro íntimo. Apenas 4,9% foram mortas por desconhecidos.

Instrumentos utilizados - 48,7% mortas com arma branca, como faca, machado ou canivete, enquanto em 25,2% foram usadas armas de fogo

