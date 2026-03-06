Homem esfaqueia ex-companheira e sogra no Cabo de Santo Agostinho e foge

Segundo a polícia, suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Mãe da vítima, de 61 anos, está internada em estado grave

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um homem fugiu por suspeita de esfaquear a ex-companheira e a mãe dela na tarde desta sexta-feira (6), no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Civil, o ataque teria sido motivado pela inconformidade do agressor com o término do relacionamento. Após o crime, ele fugiu e ainda não foi localizado.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares diferentes. A mãe foi levada para emergência e estava consciente, mas foi internada em estado grave.

Vítima procurou ajuda

A ocorrência foi registrada em uma área conhecida como Sítio Tiriri, no bairro de Suape. O relacionamento havia terminado na última sexta-feira (27). No mesmo dia, a mulher já teria sido agredida pelo suspeito e, no dia seguinte, ele também teria tentado atacá-la.

A vítima chegou a procurar ajuda das autoridades e denunciou o agressor, mas ele não chegou a ser preso naquele momento. Nesta sexta-feira, o homem invadiu a residência da ex-companheira e feito ameaças, afirmando que ela morreria caso não aceitasse reatar o relacionamento.

Durante a discussão, o suspeito desferiu vários golpes de faca contra a mulher. A mãe da vítima, de 61 anos, tentou intervir para proteger a filha e também acabou sendo atingida. As duas sofreram ferimentos em diferentes partes do corpo.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul. Um inquérito policial foi aberto para esclarecer todos os detalhes do crime e localizar o suspeito.