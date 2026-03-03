Mulher é esfaqueada e tem corpo queimado por ex-companheiro em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife
A mulher sofreu tentativa de feminicídio nesta segunda-feira (2), dentro do local onde trabalhava no bairro de Soteve, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 03/03/2026 às 09:33
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)
Uma mulher de 21 anos foi socorrida em estado grave após o ex-companheiro esfaqueá-la e tocar fogo no seu corpo, no local onde trabalhava, na tarde desta segunda-feira (3), no bairro de Soteve, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
Segundo informações repassadas à Polícia Militar de Pernambuco, José invadiu a empresa onde a ex-companheira trabalhava e tentou atacá-la com golpes de faca.
Como não conseguiu feri-la gravemente, ele ainda ateou fogo contra a mulher. No local, foram encontradas latas de thinner e fósforos.
A princípio, a vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Soteve e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.
Testemunhas relataram que o suspeito já teria mantido um relacionamento com a vítima e também seria ex-funcionário da empresa.
Conforme os policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso em menos de uma hora após o crime. Ele foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, inicialmente, registrado com "tentativa de feminicídio" está sob a responsabilidade do DHPP. "O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça", destacou a corporação.