Mulher é esfaqueada e tem corpo queimado por ex-companheiro em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

A mulher sofreu tentativa de feminicídio nesta segunda-feira (2), dentro do local onde trabalhava no bairro de Soteve, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher de 21 anos foi socorrida em estado grave após o ex-companheiro esfaqueá-la e tocar fogo no seu corpo, no local onde trabalhava, na tarde desta segunda-feira (3), no bairro de Soteve, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar de Pernambuco, José invadiu a empresa onde a ex-companheira trabalhava e tentou atacá-la com golpes de faca.

Como não conseguiu feri-la gravemente, ele ainda ateou fogo contra a mulher. No local, foram encontradas latas de thinner e fósforos.

A princípio, a vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Soteve e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

Testemunhas relataram que o suspeito já teria mantido um relacionamento com a vítima e também seria ex-funcionário da empresa.

Conforme os policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso em menos de uma hora após o crime. Ele foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, inicialmente, registrado com "tentativa de feminicídio" está sob a responsabilidade do DHPP. "O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça", destacou a corporação.

