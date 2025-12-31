Homem preso no aeroporto tomou bebida alcoólica na sala VIP e deixou prejuízo de R$ 3 mil, diz PF

Segundo a Polícia Federal, autônomo de Santa Catarina quebrou divisores de fluxo, após perder voo, na quarta (30), no Recife

Passageiro foi detido pela PF após confusão no aeroporto (Foto: Reprodução/Instagram)

O homem preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), após provocar danos ao patrimônio no Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre/Guararapes, na terça (30), é um vendedor autônomo que mora em Florianópolis, em Santa Catarina, e tem 42 anos.

As informações foram divulgadas, nesta quarta (31), pela PF, por meio de nota. Ele quebrou objetos, no saguão de embarque, após perder o voo.

Ainda segundo a PF, a prisão foi efetuada depois que o homem "apresentou um comportamento agressivo por ter perdido o horário de embarque". A PF disse também que tudo aconteceu depois que o vendedor autônomo "consumiu bebida alcoólica na sala vip".

A corporação informou que ele danificou divisores de fluxo da concessionária aeroportuária, causando um prejuízo de cerca de R$ 3 mil.

"A Policia Federal foi acionada e precisou conter o passageiro com o uso gradativo da força e de acordo com a análise tática dos policiais, sendo encaminhado para o plantão do aeroporto onde foi autuado pelo crime de dano qualificado e desobediência cujas penas variam de 6 meses a 3 anos de detenção", acrescentou.

A PF informou que foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 15 mil, que não foi paga. Por isso, o homem será encaminhado para a audiência de custódia.

Caso seja confirmada a prisão preventiva, ele será levado para o sistema prisional local, caso contrário, responderá ao processo em liberdade.

