Prefeitura do Recife entrega primeira etapa do Parque Linear do Rio Pina, na Zona Sul

De acordo com a prefeitura, o novo parque integra o processo de urbanização de uma área antes ocupada por palafitas, na Zona Sul do Recife

Primeira etapa do parque foi entrege nesta sexta (6) (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RECIFE)

No início da tarde desta sexta-feira (6), a Prefeitura do Recife realizou a entrega da primeira etapa do Parque Linear do Pina, na Vila Icapuí, na Zona Sul. Segundo a gestão municipal, aintervenção vai beneficiar diretamente cerca de 12 mil moradores de seis comunidades da Zona Sul.

A construção do novo espaço público integra o processo de urbanização de mais de 5 mil metros quadrados de uma área anteriormente ocupada por palafitas. De acordo com a prefeitura, o projeto inclui a implantação de campo de areia com alambrado, píer, pista de cooper, quiosques, áreas de convivência, espaço de leitura, redário, paisagismo e iluminação pública, além de ações de reflorestamento do mangue.

Realizadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), as obras fazem parte de um conjunto de intervenções estruturadoras na ZEIS (Zona de Interessa Social) Encanta Moça/Pina.