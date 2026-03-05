Feriado da data Magna: veja o que abre e o que fecha em Olinda na sexta (6)

A data celebra a Revolução Pernambucana de 1817, um dos movimentos mais importantes da história política do estado.

Prefeitura de Olinda (Foto: Divulgação)

Olinda, no Grande Recife, divulgou, a programação dos serviços municipais que abrem e os que fecham na sexta (6), quando é comemorado o feriado estadual da Data Magna.

A data celebra a Revolução Pernambucana de 1817, um dos movimentos mais importantes da história política do estado.

Confira como ficam os serviços essenciais no município:

Órgãos municipais

Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Os mercados de Sítio Novo e Peixinhos funcionarão em horário especial, das 6h às 13h.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar ocorrerá normalmente, seguindo os horários de cada bairro. Além disso, haverá varrição especial no Sítio Histórico e na Orla de Olinda.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa funcionará normalmente neste feriado, das 7h às 16h, oferecendo mais uma opção de lazer e mobilidade para moradores e visitantes.