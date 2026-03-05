Projeto "Várias Vozes, Um Só Hino" propõe releitura do hino de Pernambuco em diferentes ritmos

Apresnetação de frevo no lançamento do projeto "Várias Vozes, Um Só Hino" (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (5), no Museu Cais do Sertão, no Recife, o projeto “Várias Vozes, Um Só Hino”, que propõe novas interpretações do Hino de Pernambuco em diferentes ritmos musicais. A iniciativa integra o programa Pernambuco Meu País e faz parte das ações em alusão à Data Magna, celebrada no dia 6 de março.

A proposta prevê a gravação do hino em estilos variados da música pernambucana, mantendo a letra original e o caráter oficial da composição. Segundo o governo estadual, o objetivo é aproximar os símbolos históricos do cotidiano da população e destacar o sentimento de pertencimento e identidade cultural.

O projeto contará com a participação de artistas de diferentes gêneros musicais. Entre os nomes confirmados estão Nena Queiroga, no frevo; Petrúcio Amorim, no forró; Gerlane Lops, no samba; Priscila Senna, no brega; Joyce Alane, no pop; Mago de Tarso, no trap; Mundo Livre S/A, no manguebeat; e Maciel Salú, no maracatu.

“A gente tem essa paixão pelo hino, por ele ser lindo, por ele ser forte. E por isso que a gente está participando desse movimento de trazer de volta estes símbolos e sentimentos”, destaca a cantora Nena Queiroga.

Durante o evento, também foi apresentada uma versão do hino de Pernambuco no no gênero forró por Petrúcio Amorim. “Nós estamos no século XXI, então o mundo está globalizado e as pessoas têm que curtir o hino da maneira que elas gostam. Elas podem gostar do brega, podem gostar do forró, do maracatu e do frevo”, opina o artista.

Também participará do projeto o Maestro Duda, reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, em uma versão com orquestra de frevo. Haverá ainda uma interpretação sinfônica executada pela Orquestra Sinfônica de Pernambuco do Conservatório Pernambucano de Música, que completa um ano de criação em abril.

Neste mês, os artistas estarão no estúdio do Conservatório Pernambucano de Música para gravar as versões, que devem ser disponibilizadas nas plataformas de músicas em abril. Além do lançamento digital, o projeto prevê distribuição e circulação em escolas da rede estadual, bibliotecas, rádios comunitárias, Pontos de Cultura e plataformas digitais, com materiais de apoio e recursos de acesso facilitado, como QR Codes.

Iniciativa com estudantes

Além das gravações com artistas, o projeto prevê a participação de estudantes da rede estadual por meio da ação “Várias Vozes na Escola”. Alunos poderão enviar vídeos interpretando o hino de Pernambuco, cantando, recitando ou realizando apresentações artísticas, desde que seja preservada a letra original.

As produções serão selecionadas pelas 16 Gerências Regionais de Educação do estado. Cada regional escolherá um vídeo para compor o material final do projeto, que reunirá as interpretações estudantis e profissionais.

De acordo com o governo, as versões gravadas serão lançadas em plataformas digitais de música e vídeo, além de divulgadas em redes sociais e em ações educativas. O lançamento oficial das gravações está previsto para abril.

“Somos o nosso sentimento de pernambucanidade, de territorialidade, a força da nossa cultura. Agora a gente lança Várias Vozes, Um Só Hino, um projeto que, em abril, vai poder estar nas redes sociais, nos streams de música e também será lançado pelo Governo de Pernambuco para que a gente possa trabalhar a autoestima do povo pernambucano, garantir que a gente fale da nossa cultura, da nossa história”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O projeto foi apresentado dentro da programação que marca os 208 anos da Revolução Pernambucana de 1817, marco histórico celebrado em 6 de março. Segundo a gestão estadual, a proposta busca destacar a identidade cultural e ampliar o contato da população com os símbolos históricos de Pernambuco.

