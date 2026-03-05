Falha elétrica paralisa Linha Centro do Metrô do Recife e fecha 19 estações

Problema na rede aérea interrompe circulação de trens entre os ramais Camaragibe e Jaboatão. Sistema já vinha operando com restrições após descarrilamento na véspera

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A operação da Linha Centro do Metrô do Recife foi interrompida no fim da tarde desta quinta-feira (5), após uma falha na rede aérea responsável por fornecer energia elétrica aos trens. Com a interrupção, todas as 19 estações do trecho foram fechadas temporariamente.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o problema foi identificado entre as estações Estação Recife e Estação Joana Bezerra. A circulação dos trens foi suspensa por volta das 17h15, as plataformas começaram a ser esvaziadas e as estações da linha foram fechadas.

A paralisação atingiu os dois ramais que compõem a Linha Centro (Camaragibe e Jaboatão) deixando passageiros sem acesso ao serviço no horário de pico da tarde. Segundo a CBTU, a interrupção foi necessária para garantir a segurança dos usuários enquanto equipes técnicas realizam a inspeção e o reparo na estrutura elétrica do sistema.

Ainda não há previsão oficial para a retomada da operação.

Sistema já operava com restrições

A interrupção desta quinta-feira ocorreu um dia após um incidente envolvendo uma composição do metrô. Na noite da quarta-feira (4), um trem descarrilhou nas proximidades da Estação Joana Bezerra.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. Passageiros que estavam na composição precisaram descer dos vagões e caminhar pelos trilhos até uma área segura.

Após o descarrilamento, a operação da Linha Centro passou a funcionar em via singela, modelo em que um único trilho é utilizado para circulação nos dois sentidos. A mudança provocou atrasos e redução na frequência das viagens.

O impacto também se estendeu à Linha Sul do Metrô do Recife, que passou a operar com trens em esquema pendular, quando as composições realizam percursos mais curtos de ida e volta para compensar atrasos no sistema.

Com a nova falha registrada nesta quinta-feira, o funcionamento do sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife ficou ainda mais comprometido. Técnicos da CBTU seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia e liberar a circulação dos trens.