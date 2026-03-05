Gata Maga, Carta Magna ou Data Magna? Entenda feriado do dia 6 de março em Pernambuco

Data lembra a Revolução Pernambucana de 1817, movimento que proclamou uma república no estado e durou 75 dias

Monumento aos Heróis da Revolução Pernambucana, de Abelardo da Hora, na Praça da República (Ricardo Fernandes/Arquivo DP)

Esta sexta-feira (6) é feriado estadual em Pernambuco em razão da Data Magna, que marca a Revolução Pernambucana de 1817. A celebração relembra o movimento que, há 209 anos, proclamou uma república no estado e se tornou um dos episódios mais emblemáticos da história política pernambucana.

A escolha do 6 de março remete ao dia em que lideranças locais romperam oficialmente com a Coroa portuguesa e anunciaram, no Recife, a formação de um governo próprio. O episódio é apontado por historiadores como a primeira experiência brasileira de tomada efetiva de poder por um movimento anticolonial, ainda que por tempo limitado.

A Data Magna virou feriado estadual em 2017.



A revolução que criou uma república no Nordeste

A chamada Revolução Pernambucana foi resultado da combinação entre ideias iluministas e a insatisfação com o domínio português. Civis, militares e religiosos participaram da articulação que levou à deposição do então governador da província, enviado ao Rio de Janeiro após a vitória inicial do movimento.

No dia seguinte à proclamação, foi formado um governo provisório composto por representantes de diferentes grupos sociais, como comerciantes, militares, membros do clero, magistrados e senhores de engenho. O novo regime chegou a contar com apoio no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em parte do Ceará.

Para o historiador George Cabral, professor da Universidade Federal de Pernambuco, o significado do movimento ultrapassa o simbolismo regional.

“Foi uma revolução com pensamento republicano e constitucional. O respeito à Constituição, a igualdade perante a lei, o problema da escravidão, que foi considerado e havia o desejo de abolir dentro de um prazo mais rápido possível. Todas essas questões ligam diretamente a Revolução de 1817 com a atualidade. Não é simplesmente uma coisa que aconteceu há mais de dois séculos, são discussões que ainda estão presentes na atualidade política do Brasil, sobretudo no que diz respeito à questão do pacto federativo”, diz.

Segundo ele, a experiência representou uma tentativa concreta de organização de um Estado soberano. “São 75 dias em que Pernambuco e essas províncias vizinhas foram um país independente. Com bandeira, com uma lei orgânica que procurava organizar esse novo estado soberano, com um representante diplomático nos Estados Unidos, com medidas que visavam baratear a comida, diminuir o problema da defasagem dos salários e dos soldos e diminuir a carga tributária. Isso provocou uma adesão popular ao movimento, que não foi muito sólida, mas que permitiu uma vitória rápida. No mesmo dia, eles conseguiram depor o governador português e enviá-lo para o Rio de Janeiro”, explica o historiador.

A reação da Coroa portuguesa foi mais forte que a resistência local. Em 19 de maio de 1817, o movimento foi sufocado. Centenas de envolvidos foram presos, líderes acabaram executados e, como punição, a comarca de Alagoas foi desmembrada de Pernambuco.

Data Magna x Carta Magna: qual é a diferença?

A expressão Data Magna costuma gerar confusão por ser parecida com “Carta Magna”. No entanto, os termos têm significados distintos.

Em Pernambuco, Data Magna é o nome dado ao feriado estadual de 6 de março, que celebra a Revolução Pernambucana de 1817.

Já Carta Magna, por sua vez, é uma expressão tradicionalmente usada para designar a Constituição, a lei fundamental que organiza o funcionamento do Estado e estabelece direitos e deveres dos cidadãos. No Brasil, a Carta Magna é a Constituição Federal de 1988.

Apesar da semelhança sonora, portanto, Data Magna refere-se a um marco histórico estadual, enquanto Carta Magna diz respeito ao texto constitucional que rege o país.

O meme da Gata Maga

Nos últimos anos, a Data Magna também ganhou espaço nas redes sociais por causa de um meme que virou bordão entre pernambucanos. Muita gente passou a se referir ao feriado como “gata maga”, em alusão a um áudio que viralizou na internet.

Na gravação, uma mulher diz: “diga a ela que sexta-feira é feriado da gata maga (...) Todo ano tem esse feriado da gata maga. Vai cair na sexta-feira, viu?”. A forma bem-humorada e a troca das palavras transformaram o erro em piada recorrente no estado, especialmente na véspera do 6 de março.