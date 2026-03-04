Data Magna: veja serviços que abrem e os que fecham no feriado do dia 6 no Grande Recife

Prefeituras do Recife, Paulista e Jaboatão divulgaram os serviços que vão funcionar no feriado de sexta, quando é celebrada da Revolução de 1817

Pernambuco celebra, na sexta (6), o feriado da Data Magna, que lembra a Revolução Pernambucana de 1817.

Naquele período, o estado decretou independência do Brasil Colônia por cerca de 74 dias.

Por causa da comemoração, alguns serviços ofertados pelas Prefeituras do Recife, Jaboatão e Paulista passarão por alterações no horário de funcionamento.

Saúde



Funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira), todos da rede municipal.

Já na rede conveniada, moradores do Recife poderão ser atendidos também no Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e na Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

O Hospital da Mulher (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

Os Centros de Vacinação estarão funcionando, com a oferta de multivacinação e imunizante para Covid-19.

Na Data Magna, os horários de funcionamento serão das 10h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h nos shoppings Recife e RioMar. Já no sábado (7), será das 9h às 19h em todos os CVs. E no domingo (8), das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h no Recife e no RioMar.

No dia 7, acontece mais uma edição PrEPara a Prevenção!, especial para o Dia da Mulher, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento. Será no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, das 8h às 17h.



Assistência social



Os serviços essenciais seguem operando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados.

Direitos Humanos



As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares, que estiverem no Recife durante o próximo feriado e no final de semana, poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer.

Entre sexta-feira (6) e domingo (8), as atividades serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. O Praia sem Barreiras ocorre das 8h as 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local. Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a UNINASSAU e a Empetur.

O Parque 60+, localizado junto ao Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720, também será uma opção de lazer na sexta-feira e no sábado, das 5h30 às 20h. No domingo, o funcionamento será das 5h30 às 12h.

Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira estarão fechados na sexta (6) e no fim de semana. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (9).

Mercados e feiras

As feiras livres e os mercados públicos funcionarão das 6h às 13h. Após esse horário, as praças de alimentação seguirão com funcionamento normal.

Turismo e lazer



A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife funcionará na sexta-feira (6) e no domingo (8), das 7h às 16h. Já no sábado (7), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará ativo, ampliando as opções para prática de atividades físicas na cidade.

Hospital veterinário



O Hospital Veterinário do Recife funcionará em horário especial. O atendimento será exclusivo para urgências e emergências, das 7h às 12h.

Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas na sexta (6) e sábado (7). O funcionamento regular será retomado na segunda-feira (9), a partir das 5h30.

Compaz

A rede Compaz e a rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na sexta-feira (6). As atividades serão retomadas normalmente no sábado (7).

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, os serviços administrativos no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão, não terão atendimento nesta sexta (06).

Mercados e feiras

Com relação às feiras que acontecem nos mercados públicos, elas funcionarão das 6h até às 14h. Vale ressaltar que cada permissionário decidirá se abrirá ou não o seu estabelecimento neste feriado.

Saúde

Os postos e policlínicas estarão fechados nesta sexta (06). Porém, os serviços de urgência e emergência permanecerão funcionando 24 horas no Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira); UPA Municipal Sotave (Prazeres); e nas redes conveniadas do município, como a Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres); emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) e o Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho).

O SAMU também funcionará normalmente, através do telefone 192.

Defesa Civil

Os serviços da Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes continuarão funcionando normalmente durante o feriado, com equipes de plantão nas bases avançadas, nos pontos mais críticos do município e também pelo telefone 0800-281-2099 ou pelo WhatsApp 81 9 9195-6655.

Procon Jaboatão

O órgão de Defesa do Consumidor do município atenderá por meio do canal de denúncias do Procon, através do número de WhatsApp 81 7323-7953. Pelo contato, a equipe do Procon irá orientar e/ou agendar a fiscalização.

Educação

Por conta do feriado, todas as escolas municipais de Jaboatão dos Guararapes estarão fechadas nesta sexta (06).

Paulista

Em Paulista, alguns serviços municipais oferecidos pela prefeitura da cidade terão horários de funcionamento alterados. Porém, alguns serviços essenciais funcionarão normalmente.

Coleta de lixo e entulho

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Paulista, a coleta de lixo e entulho mecanizado seguirá o cronograma habitual em todos os bairros, sem interrupções.

Saúde

Na área da saúde, o atendimento de urgência funcionará 24 horas por dia na Policlínica Torres Galvão (PTG), localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade.

Também funcionarão neste mesmo regime o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga.

Com relação ao polo de vacinação do Paulista North Way Shopping, ele estará fechado na sexta-feira (6), retornando o funcionamento no sábado (7), das 9h às 16h.

Comércio

As feiras livres e mercados do Centro e de Paratibe abrirão normalmente nesta sexta (06) enquanto que a Feira Livre de Jardim Paulista funcionará até as 13h.

A Prefeitura do Paulista também informou que os demais mercados e feiras livres do município manterão seus horários de costume.