Ônibus com trabalhadores rurais capota e deixa seis mortos em SP

Polícia Civil investiga as causas do acidente, atua na identificação das vítimas e informou que a empresa responsável pelo ônibus já foi identificada e também será investigada

Seis pessoas morreram após um ônibus que transportava trabalhadores rurais capotar na madrugada desta segunda-feira (16), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre os municípios de Ocauçu e Marília. Outras 46 vítmas foram encaminhadas para prontos socorros da região, segundo o Corpo de Bombeiros do estado.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o ônibus saiu de Maranhão com destino a Santa Catarina quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, provocando o capotamento. As seis vítimas ainda não foram identificadas oficialmente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, ao todo foram encaminhadas cinco viaturas para o local. Passageiros em estado grave foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Marília, enquanto os feridos com menor gravidade foram levados para outras unidades de saúde do município.

Ainda não há confirmação sobre o número total de ocupantes do veículo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, atua na identificação das vítimas e informou que a empresa responsável pelo ônibus já foi identificada e também será investigada. A perícia técnica foi acionada e o caso será registrado na Delegacia Seccional de Marília.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os trabalhadores tinham Santa Catarina como destino, onde atuariam na colheita de maçã. A rodovia permaneceu parcialmente interditada durante os trabalhos e foi totalmente liberada por volta das 5h55.

