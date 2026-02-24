Carro "abraça" poste e motorista morre em acidente na BR-101, no Recife

A colisão aconteceu às 5h30 desta terça (24), no sentido Centro/Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Às 7h15, viatura dos Corpo de Bombeiros chegaram para retirar o corpo de dentro do veículo.

Bombeiros foram acionados para atuar no sinistro em que carro "abraçou" poste na BR-101 e motorista morreu (Reprodução/Redes Sociais )

Um acidente de trânsito provocou a morte de um motorista, na manhã desta terça (24), na BR-101 Norte, na Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O condutor perdeu o controle do veículo, rodou na pista, subiu no canteiro e atingiu um poste.

Imagens mostram que o carro ficou totalmente destruído e “abraçou” a estrutura de suporte de iluminação, que fica às margens da rodovia, no quilômetro 61.

A colisão aconteceu às 5h30. Às 7h15, viatura dos Corpo de Bombeiros chegaram para retirar o corpo de dentro do veículo.

Até a última atualização desta reportagem, o nome do motorista não tinha sido divulgado.

Os bombeiros isolaram a área e alertaram para risco de explosão, já que o carro acidentado usa gás natural como combustível.

Curiosos pararam para acompanhar o trabalho dos bombeiros e o trânsito ficou mais lento no sentido Centro/Zona Norte do Recife.

