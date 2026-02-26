° / °
Acidente de trânsito

Vídeo mostra motorista de kombi sendo arremessado após colisão no Janga, em Paulista

O motorista da kombi foi atingido ao tentar fazer um retorno para acessar a pista contrária na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/02/2026 às 13:59

Vídeo mostra motorista de kombi sendo arremessado após colisão no Janga, em Paulista /Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo de circuito de segurança registrou o momento em que o motorista de uma kombi é arremessado após colidir com um carro na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Nas imagens, o condutor da kombi tenta fazer um retorno para acessar a pista contrária quando é atingido por um automóvel que seguia pela via.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a colisão envolveu um carro de passeio e a kombi. Uma equipe foi enviada ao local e a vítima, um homem, recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para atender a ocorrência, mas o paciente já havia sido socorrido pelos Bombeiros.

