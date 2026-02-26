O motorista da kombi foi atingido ao tentar fazer um retorno para acessar a pista contrária na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Vídeo mostra motorista de kombi sendo arremessado após colisão no Janga, em Paulista (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo de circuito de segurança registrou o momento em que o motorista de uma kombi é arremessado após colidir com um carro na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Nas imagens, o condutor da kombi tenta fazer um retorno para acessar a pista contrária quando é atingido por um automóvel que seguia pela via.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a colisão envolveu um carro de passeio e a kombi. Uma equipe foi enviada ao local e a vítima, um homem, recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para atender a ocorrência, mas o paciente já havia sido socorrido pelos Bombeiros.