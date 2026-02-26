Vídeo mostra motorista de kombi sendo arremessado após colisão no Janga, em Paulista
O motorista da kombi foi atingido ao tentar fazer um retorno para acessar a pista contrária na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 26/02/2026 às 13:59
Vídeo mostra motorista de kombi sendo arremessado após colisão no Janga, em Paulista (Reprodução/Redes Sociais)
Um vídeo de circuito de segurança registrou o momento em que o motorista de uma kombi é arremessado após colidir com um carro na manhã desta quarta-feira (25), na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.
Nas imagens, o condutor da kombi tenta fazer um retorno para acessar a pista contrária quando é atingido por um automóvel que seguia pela via.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a colisão envolveu um carro de passeio e a kombi. Uma equipe foi enviada ao local e a vítima, um homem, recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para atender a ocorrência, mas o paciente já havia sido socorrido pelos Bombeiros.