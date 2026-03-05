Parque e Centro Esportivo Santos Dumont abre mais de 1.100 vagas para atividades esportivas

As vagas estão distribuídas em 21 modalidades, com inscrições abertas até o dia 15 de março

Parque e Centro Esportivo Santos Dumont iniciou, nesta quinta-feira (05), o período da primeira matrícula do ano para as atividades esportivas oferecidas à população. Ao todo, estão sendo disponibilizadas mais de 1.100 vagas distribuídas em 21 modalidades.

As inscrições, que estão disponíveis até o dia 15 de março, podem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio de formulário disponível na bio do Instagram oficial do espaço (@psantosdumont). As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, conforme a disponibilidade em cada modalidade.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE), administradora do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, após o envio do formulário, a documentação passará por análise e o candidato receberá um e-mail informando se a matrícula foi efetivada.

Para efetivar a matrícula, é necessário anexar, no ato da inscrição online, RG, CPF, comprovante de residência e foto. Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos devem apresentar declaração escolar.

Entre as modalidades oferecidas estão atletismo, balé, basquete, beach tennis, bocha, capoeira, dança contemporânea, dança popular, futebol de campo (masculino e feminino), funcional, ginástica aeróbica, ginástica rítmica, handebol, hidroginástica, jiu-jitsu, judô, karatê, natação, pilates, voleibol e yoga.

Para as modalidades de natação e hidroginástica, é exigido parecer dermatológico, e, para pessoas a partir de 60 anos, parecer cardiológico.

“O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont é um espaço fundamental para a democratização do acesso ao esporte em Pernambuco. Com a abertura de mais de mil vagas em diversas modalidades, reafi rmamos o compromisso do Governo do Estado em promover inclusão, saúde e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos por meio da prática esportiva”, destacou o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.

Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Unidade Operacional Pedagógica (UOP) do parque, pelo número (81) 98436-0449.