Arena Verão Pernambuco chega ao segundo fim de semana no Parque Santos Dumont

Evento segue até o domingo (25) com atividades para todas as idades, integração de serviços públicos e atrações culturais em Boa Viagem

Arena Verão 2026 (Mateus Bernardo/SESP)

A Arena Verão Pernambuco chega ao seu segundo fim de semana no Recife com uma programação ampla e diversificada, reunindo esporte, lazer, cultura e serviços gratuitos para a população. A iniciativa, promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, acontece no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, oferecendo atividades para crianças, jovens, adultos e idosos durante o período de férias.

A programação teve início na sexta-feira (23), a partir das 17h, com uma atração cultural, reforçando o incentivo às manifestações artísticas e à ocupação qualificada dos espaços públicos. No sábado (24), das 8h às 17h, o público participa de uma intensa agenda esportiva, com modalidades como badminton, esgrima, frescobol, pickleball, polo aquático, hidroginástica, futvôlei, patins, parkour e karatê, além de aulões de dança, recreação e festival infantil de atletismo. O evento também reforça seu compromisso com a inclusão, oferecendo práticas como parabadminton e paraesgrima.

No domingo (25), das 8h às 12h, a Arena segue movimentando o parque com atividades como krav maga, sanda, futvôlei, skate, recreação, brinquedos infláveis e aulão de dança, garantindo opções de lazer para toda a família até o meio-dia.

Além das ações esportivas e recreativas, o segundo fim de semana contará novamente com a oferta de serviços públicos, incluindo Exposição Ciência Móvel, atendimentos de saúde e bem-estar, Carreta da Mulher, emissão do RG Nacional, vacinação de cães e gatos e feirinha de adoção de animais, ampliando o impacto social da iniciativa.

“Estamos muito felizes com a adesão da população neste retorno da Arena Verão ao Recife. Esse segundo fim de semana reforça nosso compromisso de ocupar os espaços públicos com esporte, lazer, cultura e cidadania, oferecendo atividades gratuitas, inclusivas e acessíveis para todas as idades”, destacou a secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda. “A ideia é que as pessoas venham, participem, experimentem novas modalidades e aproveitem o parque como um espaço de convivência e bem-estar”, completou.

A Arena Verão Pernambuco segue até o fim de janeiro no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont. O evento é aberto ao público e pet friendly. A programação completa pode ser acompanhada nas redes sociais da Secretaria de Esportes (@esportepe) e do Parque Santos Dumont (@psantosdumont).