Casal suspeito de série de homicídios e atentado é preso em Jaboatão

Suspeitos teriam ligação com ao menos oito assassinatos em Moreno, incluindo ataque a bar que deixou três mortos e 12 feridos

Polícia prende casal envolvido em atentado com três mortos e 12 feridos (Foto: PCPE)

Um casal foi detido nesta quarta-feira (4) sob suspeita de participação em uma sequência de crimes violentos no município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações da Polícia Civil, os dois estariam ligados a, pelo menos, oito assassinatos registrados na cidade. Entre eles, está um ataque a tiros que terminou com três mortos e 12 pessoas feridas durante uma festa em um bar, em fevereiro de 2022.

As prisões ocorreram no distrito de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, onde, conforme as investigações, os suspeitos estavam escondidos. A delegada Yara Rodrigues informou que o homem era considerado um dos principais alvos das forças de segurança em Moreno e vinha sendo acompanhado pela polícia há cerca de dois anos, assim como a companheira.

"Os homicídios foram cometidos nos anos de 2022 a 2025. Desde 2024, a Polícia Civil de Pernambuco não mediu esforços para capturar os alvos e hoje, com apoio maciço do Núcleo de Inteligência do DHP, conseguimos realizar a ação exitosa", afirmou a delegada Yara Rodrigues.

De acordo com a corporação, havia sete mandados de prisão em aberto contra o homem por homicídio e um contra a mulher. Além dos assassinatos, o casal também é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e prática de extorsão.

Crimes

Um dos principais ataques atribuídos ao suspeito ocorreu em 6 de fevereiro de 2022, na comunidade Alto do Sol Nascente, no bairro da Mangueira. Na ocasião, homens armados invadiram o estabelecimento e efetuaram diversos disparos, atingindo 15 pessoas.

Um jovem de 21 anos morreu ainda no local. Outras duas vítimas, baleadas na cabeça, chegaram a ser socorridas para a Policlínica Beiró Uchôa, em Moreno, mas não resistiram aos ferimentos. Ao todo, o atentado deixou três mortos e 12 feridos.

Outras investigações apontam que o homem também é suspeito de assassinar um casal de idosos no bairro do Penoso, em 2023, além de uma mulher e outra pessoa em crimes ocorridos entre 2022 e 2025. Segundo a delegada responsável pelo caso, o homicídio mais recente teria sido cometido com a participação do irmão do investigado, que foi preso no mês passado. Os demais envolvidos, conforme a polícia, já foram detidos ou morreram.

Após a captura, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem e Observação Criminológica (Cotel), em Abreu e Lima. A mulher foi levada para a Colônia Penal Feminina do Recife, localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da capital pernambucana.

