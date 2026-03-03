SDS afirma que ex-paratleta foi enterrado como indigente no Recife por estar sem documento; Polícia encontrou identidade no local

Em boletim de ocorrência, polícia diz ter encontrado documento com o nome de Maykon Douglas no local

O ex-paratleta Maykon Douglas. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou em nota que o ex-paratleta Maykon Douglas de Jesus Almiron, que morreu após ser arremessado do quarto andar de prédio no Recife, foi enterrado como indigente por estar sem documentação. No boletim de ocorrência do caso, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, entretanto, policial registra ter encontrado o documento de identificação do cadeirante.

Na nota enviada pela SDS, o Instituto de Medicina Legal (IML) informa que a vítima do crime estava sem documentação, “sendo os familiares desconhecidos”. Por isso, foram seguidas normas que estabelecem os procedimentos de liberação de cadáver não reclamado junto ao IML.

“Destaca-se que os familiares ou representantes legais possuem acesso a documentação, a qualquer tempo”, continua o posicionamento.

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios, declara também que o delegado responsável pelo caso adotou medidas para viabilizar a identificação e localização de familiares da vítima, “inclusive por meio da divulgação de vídeo nas redes sociais”.

“O procedimento investigativo foi devidamente finalizado e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no dia 26 de fevereiro de 2026, para as providências cabíveis”, completa a Polícia Civil.

Maykon Douglas de Jesus Almiron, de 30 anos, do Mato Grosso do Sul, morreu após ser arremessado de prédio em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em 13 de fevereiro. Ele tinha deficiência nos membros superiores e inferiores e usava cadeira de rodas.

Segundo investigação policial, ele foi jogado por Thiago Regalado da Carvalheira, de 35 anos, que estaria em surto psicótico. Thiago também se jogou do prédio e morreu.

O boletim de ocorrência diz que a equipe liderada pelo delegado Rodrigo Bello foi acionada ao local e constatou um corpo em óbito.

“Só dar um Google”

A família diz que vai processar o Estado de Pernambuco por danos morais, afirmando que o governo não fez os esforços necessários para localizar os parentes.

"Meu primo era atleta. Era só 'dar um Google'", critica a maquiadora Maria Gabriela Almiron, prima de Maykon. "Como o Estado, com o poder e a tecnologia que tem, não conseguiu [localizar]?", ela questiona.

A família está fazendo uma arrecadação coletiva de dinheiro. O objetivo da vaquinha é reunir recursos para custear passagem, hospedagem e demais despesas para que a mãe venha ao Recife.

Maykon Douglas foi campeão em bocha adaptada nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em 2013, em Buenos Aires. Ele representou o Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, também fazendo parte da seleção brasileira de bocha nos Jogos Parasul-Americanos de Santiago, no Chile, em 2014.