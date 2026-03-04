Operação da PF no Rio Grande do Norte cumpre mandados em Pernambuco nesta quarta (4)

Operação Bate Lata tem como alvo organização criminosa envolvida no comércio ilegal de armas de fogo; Pernambuco é um dos estados onde foram cumpridos mandados nesta quarta

Operação cumpriu mandados entre três estados (DIVULGAÇÃO/PF)

A Operação Bate Lata foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN), nesta quarta-feira (4), e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão preventiva em três estados, incluindo Pernambuco.

A segunda fase da operação tem o objetivo de desarticular organização criminosa interestadual envolvida no comércio ilegal de armas de fogo, de acessórios e de munições.

A investigação aponta a atuação de um grupo com alcance nacional que manteria ligação com integrantes de organização criminosa atuante no Rio Grande do Norte, fornecendo armamentos utilizados na disputa por territórios no estado.

Por determinação judicial, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão preventiva nos estados do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul.

Durante as diligências desta quarta-feira, 14 pessoas foram presas até o momento.

Na ação, também foram apreendidas armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes.

Entre os presos está um indivíduo que constava em lista nacional de procurados.

As investigações continuam em andamento, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa e de comércio ilegal de armas de fogo, entre outros delitos.

A FICCO/RN é composta por integrantes da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, as quais atuam de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado.