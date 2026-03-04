Desabamento em escola estadual deixa estudante ferida e suspende aulas no Cabo
Parte do pátio da Erem Zumbi dos Palmares cedeu; área foi isolada e Defesa Civil avalia estrutura do prédio
Publicado: 04/03/2026 às 22:05
Aluna cai em buraco em escola no Cabo de Santo Agsotinho e fica ferida (Foto: Reprodução/Instagram)
Uma estudante ficou ferida após o desabamento de parte do pátio da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Zumbi dos Palmares, no Cabo de Santo Agostinho, na manhã desta quinta-feira (5). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando um estudante pula no buraco para ajudar a menina.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu precisaram ser acionadas e prestaram atendimento no local. A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre outros feridos.
Após o ocorrido, a área atingida foi isolada. A Defesa Civil do município realizou vistoria para avaliar a estabilidade do solo e as condições estruturais do prédio. Uma equipe de engenharia também foi deslocada à escola para realizar análise técnica completa.
As aulas presenciais foram suspensas nesta quinta-feira (5). Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE) informou que "aguarda o resultado do laudo da avaliação estrutural para definir o retorno à escola. Neste primeiro momento, as aulas seguirão normalmente, de maneira remota, para garantir que os estudantes não sejam prejudicados e que o calendário letivo seja cumprido integralmente."