Campanha salarial mobiliza trabalhadores da educação no Recife na quinta (5)

Passeata do Sintepe (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Trabalhadores da rede estadual de ensino participam, nesta quinta-feira (5), às 9h, de assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe). A atividade será realizada em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Rua da União, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Segundo o sindicato, o ato integra a Campanha Salarial Educacional 2026 e tem como foco a discussão das reivindicações da categoria. Entre os principais pontos da pauta está a atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério, com repercussão em toda a carreira dos servidores da Secretaria de Educação de Pernambuco.

A entidade também defende a aplicação de reajuste de 5,4% no piso, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026. Outro item apresentado é a conclusão da reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Rendimentos (PCCR) para todas as categorias da educação.

Na pauta constam ainda pedidos relacionados à progressão por titulação e enquadramento no PCCR durante o estágio probatório, além da dispensa desse período para professores que já tenham atuado por três anos ou mais em funções equivalentes no Estado.

De acordo com o sindicato, o calendário eleitoral impõe prazos para a tramitação de propostas com impacto financeiro, o que, segundo a entidade, exige celeridade nas negociações ao longo do primeiro semestre.

O ato público está previsto para ocorrer simultaneamente à assembleia, em frente à sede do Legislativo estadual.

“Esta é uma campanha pelo piso, pelo plano de carreira, pelo respeito à valorização profissional, pelas políticas de formação, e passa também pela defesa do Sassepe e nosso direito à saúde”, ressalta Ivete Caetano, presidenta do Sintepe.