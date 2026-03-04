° / °
Vida Urbana
CAMPANHA SALARIAL

Campanha salarial mobiliza trabalhadores da educação no Recife na quinta (5)

Profissionais da Eduação participam da Campanha Salarial Educacional 2026 em ato no Centro do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/03/2026 às 21:20

Seguir no Google News Seguir

Passeata do Sintepe/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Passeata do Sintepe (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Trabalhadores da rede estadual de ensino participam, nesta quinta-feira (5), às 9h, de assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe). A atividade será realizada em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Rua da União, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Segundo o sindicato, o ato integra a Campanha Salarial Educacional 2026 e tem como foco a discussão das reivindicações da categoria. Entre os principais pontos da pauta está a atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério, com repercussão em toda a carreira dos servidores da Secretaria de Educação de Pernambuco.

A entidade também defende a aplicação de reajuste de 5,4% no piso, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026. Outro item apresentado é a conclusão da reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Rendimentos (PCCR) para todas as categorias da educação.

Na pauta constam ainda pedidos relacionados à progressão por titulação e enquadramento no PCCR durante o estágio probatório, além da dispensa desse período para professores que já tenham atuado por três anos ou mais em funções equivalentes no Estado.

De acordo com o sindicato, o calendário eleitoral impõe prazos para a tramitação de propostas com impacto financeiro, o que, segundo a entidade, exige celeridade nas negociações ao longo do primeiro semestre.

Veja também:

O ato público está previsto para ocorrer simultaneamente à assembleia, em frente à sede do Legislativo estadual.

“Esta é uma campanha pelo piso, pelo plano de carreira, pelo respeito à valorização profissional, pelas políticas de formação, e passa também pela defesa do Sassepe e nosso direito à saúde”, ressalta Ivete Caetano, presidenta do Sintepe.

trabalhadores
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP