Com a ação, o sindicato dos professores busca pressionar os deputados a votarem no projeto de Lei Complementar

Professores do estado paralisam atividades nesta segunda-feira (9) (Foto: Arquivo/Sintepe)

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) convoca servidores da educação do estado para se juntarem e realizaram uma paralisação nesta segunda-feira (9). A ação surge como forma de pressionar os deputados a votarem no projeto de Lei Complementar nº 2968/2025.

Dentre as ações previstas no projeto, estão o reajuste salarial e a progressão na carreira para os servidores da educação.

De acordo com o Sintepe, a paralisação contará com o não comparecimento dos servidores nas escolas e outros locais de trabalho.

A concentração do protesto será em frente a Assembleia Legislativa, localizada na Rua da União, bairro da Boa Vista, Recife, às 9h e às 14h.

Estão sendo convocados para o ato, professores e professoras, analistas educacionais e assistentes administrativos, além de servidores das GRE’s (Gerências Regionais de Educação e Escolas).

A reportagem aguarda resposta da Secretaria de Educação de Pernambuco (Seduc).