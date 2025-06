Sintepe convoca professores a paralisarem segunda-feira para dar pressão nos deputados

O impasse se dá porque a oposição vinha cobrando esclarecimentos de empréstimos que totalizam R$ 9,2 bilhões feitos pelo Governo do Estado (Foto: Pericles Chagas/Sintepe)

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Pernambuco (Sintepe), Ivete Caettano, está convocando os professores da rede estadual de ensino a paralisarem os trabalhos, na próxima segunda-feira (9). Ela quer comparecimento em massa da categoria na Assembleia Legislativa. Às 9h, o presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), receberá Ivete para tratar do projeto de reajuste salarial, que estará na pauta da sessão que será realizada à tarde. Porto vem colocando a culpa no Governo do Estado pelo esvaziamento do plenário.

Nas redes sociais, Ivete também conclamou os professores a darem pressão nos deputados estaduais de cada região de Pernambuco, para que estejam presentes no plenário e aprovem o projeto. “A paralisação da próxima segunda-feira está mantida porque o reajuste não está garantido. Vamos paralisar as escolas. Nenhuma escola deve abrir, nenhuma escola deve funcionar. Todos devemos comparecer à Assembleia Legislativa às 9h, uma reunião com o presidente da Casa. Às 14h, votação do reajuste”, diz a líder sindical.

“Vamos lutar pelos nossos direitos. Ninguém pode ficar de fora desta luta. Defenda a educação, defenda a valorização, pressione o deputado da sua região. Vamos lutar”, acrescenta Ivete Caettano na mensagem.

O impasse se dá porque a oposição vinha cobrando esclarecimentos de empréstimos que totalizam R$ 9,2 bilhões feitos pelo Governo do Estado. Por isso, o novo pedido de operação de crédito de R$ 1,5 bilhão e a sabatina com o administrador do Distrito de Fernando de Noronha estão sem tramitar na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ). A pauta da Ordem do Dia está travada, no entanto Álvaro Porto tem criado pautas extraordinárias para que outros projetos sejam votados, inclusive o do reajuste salarial dos professores.

Nessa sexta-feira (6), o Governo do Estado encaminhou as respostas solicitadas pelos deputados Waldemar Borges (PSB) e Alberto Feitosa (PL). Neste sábado, Borges disse que está retornando de viagem ao Recife, mas que uma equipe vem avaliando as informações remetidas pelo Governo. “São muitos links e equipe está debruçada sobre as informações. Na segunda-feira, terei mais detalhes para elaborar o relatório “, disse o deputado socialista.

Também na próxima segunda-feira, a líder do Governo, deputada Socorro Pimentel (UB), se reunirá com os deputados da base governista para avaliar qual será o procedimento na sessão que acontecerá à tarde. Na sua avaliação, a partir do momento em que o Governo enviou as respostas solicitadas, não há mais motivo para embate.

“A governadora Raquel Lyra foi muito transparente na reunião que teve com o Sintepe e confirmou que os professores não terão nenhum prejuízo“, disse Socorro. A deputada se refere à garantia de que os salários da categoria serão pagos no dia 20 e que a folha de pagamento extra ficará pronta para ser efetuada, tão logo o reajuste seja aprovado na Assembleia Legislativa.