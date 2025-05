Caminhada no Centro do Recife marca luta contra Violência Sexual em Crianças e Adolescentes

A ação tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para casos de abuso e exploração sexual infantojuvenil (Divulgação / Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes em Pernambuco)

A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes em Pernambuco realiza nesta terça-feira (27), a partir da 14h, uma caminhada em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Contra Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio.

A ação, que se inicia no Parque 13 de maio e seguirá até o Pátio do Carmo, contará com a presença de profissionais, técnicos e público das instituições que compõem a Rede de Enfrentamento.

Este ano a caminhada tem como tema “Exploração sexual existe, proteja crianças e adolescentes. Faça parte dessa luta! DENUNCIE, Disque 100".

A ação tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco, sensibilizando a sociedade e o Governo do Estado sobre a importância desse debate, a fim de diminuir a subnotificação desse tipo de violência.

De acordo com a edição 2023/2024 da cartilha do Projeto Mapear, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou ao longo das rodovias federais que cortam Pernambuco, 812 pontos com potencial risco para a ocorrência de exploração sexual infantojuvenil.