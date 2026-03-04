Criminosos furtam iPhones em shopping em Olinda e causam prejuízo de R$ 17 mil

Suspeitos furam iphones em loja dentro de shopping em Olinda (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Dois criminosos furtaram uma loja de eletrônicos dentro do Patteo Olinda Shopping, no Grande Recife, na manhã de terça-feira (3). Os suspeitos levaram três iPhones e o dano foi avaliado em R$ 17 mil. O caso foi registrado por câmeras de segurança e durou cerca de 4 minutos.

De acordo com o proprietário do comércio, os suspeitos chegaram ao local bem vestidos, o que permitiu que fossem percebidos como clientes do estabelecimento. Eles circularam por diferentes lojas do segmento de telefonia antes de cometer o crime.

As imagens mostram que a dupla teria permanecido aproximadamente 10 minutos no local, visitando pelo menos três estabelecimentos até encontrar um ponto com aparelhos expostos.

Segundo o comerciante, enquanto um vendedor atendia outro cliente e finalizava a venda de um aparelho, os suspeitos perceberam que a vitrine estava momentaneamente sem supervisão direta. Utilizando uma chave mestre, eles tentaram abrir o expositor. Na segunda tentativa, conseguiram destravar a vitrine e retirar três iPhones.

Clientes e funcionários de lojas vizinhas chegaram a notar a presença da dupla, mas a movimentação foi considerada normal. Após o furto, os suspeitos deixaram o local rapidamente.

O lojista informou que acionou a segurança do shopping e registrou ocorrência policial. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos. “Não sei qual a revolta é maior: se é quando botam uma arma ou quando leva desse jeito, no meio do movimento do Shopping”, lamentou o proprietário do estabelecimento.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado por meio da Delegacia de Rio Doce como roubo em estabelecimento comercial ou de serviços.