Suspeito de assaltar ônibus é preso pela PRF na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes

Homem de 50 anos havia sido dominado por populares após assalto a ônibus quando a PRF chegou na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Carro foi apreendido pela PRF (Foto: PRF)

Suspeito de assaltar um ônibus, homem de 50 anos foi detido, no domingo (1º), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Policiais realizavam uma ronda no Km 79 da rodovia, quando foram informados que um assaltante havia sido cercado pela população. Ao chegar no local, encontraram o suspeito rendido e com marcas de agressão. A faca não foi encontrada no local.

Populares informaram que ele havia realizado um assalto a um ônibus com uma faca, mas foi dominado pela população.

O homem foi encaminhado para receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres.

A empresa de ônibus informou que possui filmagens do homem praticando assaltos a outros coletivos.