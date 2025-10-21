Vídeo: mulheres invadem apartamento no Recife, praticam furto milionário e saem bebendo cerveja

Caso no Poço da Panela, Zona Norte, está sendo investigado pela Polícia Civil. Suspeitas foram flagradas por câmeras de segurança

Furto aconteceu no domingo (19) (Reprodução de vídeo)

A Polícia Civil investiga um caso de furto a um apartamento em um prédio de luxo no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife.

A suspeitas do crime são duas mulheres, filmadas por câmeras de segurança, de cara limpa durante toda a ação, na tarde do domingo (19).



Vídeos divulgados em redes sociais mostram as duas entrando no prédio, usando elevador, e saindo do imóvel com uma lata de cerveja. Existe uma informação que foram furtados joias e dinheiro. Cerca de R$ 1 milhão teriam sido levados.



Segundo a Polícia Civil, o boletim de ocorrência foi registrado na segunda (20) pela Central de Plantões da Capital.

“Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Casa Amarela, para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, disse a nota divulgada nesta terça (21).

Imagens de uma câmera de segurança mostram as duas chegando ao prédio em um carro branco.



Elas tocam o interfone e entram pelo portão, aberto no momento em que o porteiro estaria recebendo uma entrega.

As duas circulam pelas dependências do condomínio, às 12h11. Sobem as escadas e entram no elevador.



O relógio da câmera marca 12h13. As duas sobem até o 7º andar, com uma moradora, que estava com um cão.



O elevador para no 5º andar, onde desce a mulher que estava com o animal na coleira.



As mulheres apontadas como responsáveis pelo furto aparecem nas primeiras cenas com uma bolsa.

De acordo com moradores, as mulheres arrombaram a porta do apartamento com um pé de cabra, reviraram o local e levaram joias e dinheiro.

Na saída, às 12h38, as duas desceram no elevador bebendo cerveja e com duas bolsas. A última imagem é das mulheres saindo no hall do elevador, às 12h39.