Inmet divulga alerta de chuvas intensas para Pernambuco até sexta (6)

Aviso de "Perigo Potencial" prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até a manhã da sexta-feira (6)

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “Perigo Potencial” para municípios de Pernambuco e outros estados do Nordeste. O alerta teve início às 10h desta quarta-feira (4) e segue válido até as 10h da sexta-feira (6).

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Apesar de o grau de severidade ser considerado potencial, o órgão orienta a população a adotar medidas preventivas, principalmente durante rajadas de vento.

Entre as recomendações estão:



Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas;



Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Áreas afetadas

O aviso abrange diversas regiões de Pernambuco, incluindo a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Também estão sob alerta áreas da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Entre as áreas listadas pelo Inmet estão a Região Metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Agreste Pernambucano, Sertão Pernambucano e São Francisco Pernambucano, além de regiões como Central e Oeste Potiguar, Borborema, Sertão Paraibano, Leste Alagoano, Agreste Sergipano e Nordeste Baiano.

O Inmet orienta que a população acompanhe as atualizações dos avisos meteorológicos pelos canais oficiais do órgão.