Apac: veja onde a chuva é mais forte em Pernambuco no início desta quarta-feira (4)

Com alerta de "Estado de Atenção" da Apac ainda válido, municípios do Sertão estão entre os que apresentam maior volume de chuva

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A quarta-feira (4) começou com alerta de “Estado de Atenção” para chuva de moderada a forte no Sertão e Agreste de Pernambuco.

Conforme a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão se confirmou integralmente em Serrita.



O município do Sertão acumulou 47,28 mm, somente nas últimas 6 horas, segundo registrou o painel de monitoramento de chuva em tempo real da Apac às 7h20.



Também choveu forte na madrugada e início da manhã desta quarta em Petrolina, com 30,6 mm.



Considerando as últimas 12 horas, Araripina, também no Sertão, se junta a Serrita e Petrolina no ranking dos municípios que mais choveram da noite da terça para a manhã da quarta.



Chove também em diversas outras localidades da região, como previsto pela Apac, mas com acúmulo de água inferior a 20 mm.