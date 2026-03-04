Apac: veja onde a chuva é mais forte em Pernambuco no início desta quarta-feira (4)
Com alerta de "Estado de Atenção" da Apac ainda válido, municípios do Sertão estão entre os que apresentam maior volume de chuva
Publicado: 04/03/2026 às 07:37
Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
A quarta-feira (4) começou com alerta de “Estado de Atenção” para chuva de moderada a forte no Sertão e Agreste de Pernambuco.
Conforme a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão se confirmou integralmente em Serrita.
O município do Sertão acumulou 47,28 mm, somente nas últimas 6 horas, segundo registrou o painel de monitoramento de chuva em tempo real da Apac às 7h20.
Também choveu forte na madrugada e início da manhã desta quarta em Petrolina, com 30,6 mm.
Considerando as últimas 12 horas, Araripina, também no Sertão, se junta a Serrita e Petrolina no ranking dos municípios que mais choveram da noite da terça para a manhã da quarta.
Chove também em diversas outras localidades da região, como previsto pela Apac, mas com acúmulo de água inferior a 20 mm.