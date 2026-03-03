Apac renova estado de atenção para chuvas no Sertão e Agreste

Chuvas devem continuar devido a convergência dos fenômenos Zona de Convergência do Atlântico Sul e Vórtice Ciclônico dos Altos Níveis

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o estado de atenção para continuidade de chuvas em Pernambuco. O aviso meteorológico é válido até esta quarta-feira (4) e há previsão de precipitações com intensidade moderada a forte durante a noite desta terça-feira (3) e ao longo da quarta.

As áreas sob alerta são o Sertão do São Francisco, Sertão de Pernambuco e Agreste. Segundo a Apac, as chuvas são provocadas pela atuação conjunta de dois sistemas meteorológicos, sendo eles a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e um Vórtice Ciclônico dos Altos Níveis (VCAN).

A combinação desses fenômenos favorece a formação de nuvens carregadas e aumenta o potencial para acumulados significativos de chuva.

O estado de atenção indica possibilidade de ocorrências associadas a pancadas mais intensas, como alagamentos em áreas urbanas, elevação de pequenos rios e transtornos pontuais, especialmente em locais com histórico de vulnerabilidade.

A agência orienta que a população acompanhe as atualizações oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil de cada município. Novos comunicados poderão ser emitidos conforme a evolução das condições meteorológicas.

Confira onde mais choveu, segundo a Apac: