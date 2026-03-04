Mulher é assassinada a pauladas pelo companheiro em Olinda, na Região Metropolitana

A mulher foi executada a pauladas após uma discussão com o companheiro na noite desta terça-feira (3), no bairro do Monte, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Uma mulher identificada como Mônica Maria da Conceição foi assassinada com golpes de madeira na noite desta terça-feira (3), no bairro do Monte, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, Mônica teria se envolvido em uma discussão com o companheiro, que logo evoluiu para agressões.

Segundo os relatos, durante a briga o suspeito teria se armado com pedaço de madeira e desferiu diversos golpes contra a vítima. Ela morreu no local, antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada, mas o suspeito já havia fugido do local e até o momento não foi localizado.

A área do crime foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito segue em andamento.