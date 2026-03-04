° / °
Mulher é assassinada a pauladas pelo companheiro em Olinda, na Região Metropolitana

A mulher foi executada a pauladas após uma discussão com o companheiro na noite desta terça-feira (3), no bairro do Monte, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/03/2026 às 08:28

Fachada do IML/Nivaldo Fran

Uma mulher identificada como Mônica Maria da Conceição foi assassinada com golpes de madeira na noite desta terça-feira (3), no bairro do Monte, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, Mônica teria se envolvido em uma discussão com o companheiro, que logo evoluiu para agressões.

Segundo os relatos, durante a briga o suspeito teria se armado com pedaço de madeira e desferiu diversos golpes contra a vítima. Ela morreu no local, antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada, mas o suspeito já havia fugido do local e até o momento não foi localizado.

A área do crime foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito segue em andamento.

