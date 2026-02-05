Operação mira quadrilha de tráfico e lavagem de dinheiro e cumpre 21 mandados de prisão e de busca

Os mandados foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (5), nos municípios de Sanharó e Arcoverde. Operação cumpre oito mandados de prisção e 13 de busca e apreensão

Operação Filial deflagrada na manhã desta quinta (5) (Ascom/PCPE)

Um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi alvo de 21 mandados da Polícia Civil de Pernambuco durante a deflagração da Operação Filial.

As ordens foram cumpridas nos municípios de Sanharó, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com a corporação, ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e treze mandados de busca e apreensão domiciliar.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sanharó.

Durante as buscas, os agentes apreenderam uma pistola.

Segundo as informações, as investigações tiveram início em abril de 2025. Nesta quinta, a ação contou com os trabalhos de 65 policiais, incluindo delegados, agentes e escrivães.

A Polícia Civil de Pernambuco contou ainda com o apoio operacional da Polícia Militar do estado e da Polícia Civil de Alagoas (AL).