Imagens mostram momento em que funcionária reage a tentativa de assalto em mercadinho no Recife
A funcionária reagiu a uma tentativa de assalto dentro do mercadinho onde trabalhava nesta segunda-feira (2), na Rua Uriel Holanda, no bairro Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife
Publicado: 04/03/2026 às 09:11
Imagens mostram momento em que funcionária reage a tentativa de assalto em mercadinho no Recife (Reprodução/Redes sociais)
Câmeras de segurança de um mercadinho registraram o momento em que uma funcionária reagiu a uma tentativa de assalto dentro do estabelecimento no bairro Linha do Tiro, Zona Norte do Recife.
Segundo as informações, o caso aconteceu nesta segunda-feira (2), na Rua Uriel de Holanda.
Nas imagens, um homem entra no estabelecimento se passando por cliente, escolhe produtos nas prateleiras e segue até o caixa.
Durante o atendimento, ele finge que vai pagar, mas saca uma peixeira da cintura e faz sinal para que a funcionária abra a gaveta.
O vídeo mostra ainda quando o suspeito segura a trabalhadora pela blusa enquanto a ameaça. Em reação, ela consegue se afastar.
Conforme informações repassadas à Polícia, dois jovens que estavam próximos percebem a ação, e um deles pega uma faca que estava no caixa e parte para cima do homem, que recua.
Antes de fugir, o suspeito ainda retorna e leva parte das mercadorias. Ele deixou o local em uma motocicleta conduzida por um comparsa que aguardava do lado de fora.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.