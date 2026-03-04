A funcionária reagiu a uma tentativa de assalto dentro do mercadinho onde trabalhava nesta segunda-feira (2), na Rua Uriel Holanda, no bairro Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife

Imagens mostram momento em que funcionária reage a tentativa de assalto em mercadinho no Recife (Reprodução/Redes sociais)

Câmeras de segurança de um mercadinho registraram o momento em que uma funcionária reagiu a uma tentativa de assalto dentro do estabelecimento no bairro Linha do Tiro, Zona Norte do Recife.

Segundo as informações, o caso aconteceu nesta segunda-feira (2), na Rua Uriel de Holanda.

Nas imagens, um homem entra no estabelecimento se passando por cliente, escolhe produtos nas prateleiras e segue até o caixa.

Durante o atendimento, ele finge que vai pagar, mas saca uma peixeira da cintura e faz sinal para que a funcionária abra a gaveta.

O vídeo mostra ainda quando o suspeito segura a trabalhadora pela blusa enquanto a ameaça. Em reação, ela consegue se afastar.

Conforme informações repassadas à Polícia, dois jovens que estavam próximos percebem a ação, e um deles pega uma faca que estava no caixa e parte para cima do homem, que recua.

Antes de fugir, o suspeito ainda retorna e leva parte das mercadorias. Ele deixou o local em uma motocicleta conduzida por um comparsa que aguardava do lado de fora.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.