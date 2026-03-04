Homem é encontrado morto a tiros e carbonizado dentro de carro em Jaboatão, no Grande Recife

O corpo foi localizado com marcas de tiros e carbonizado dentro de um carro no final da tarde desta terça-feira (3), na Rua Riacho das Almas, no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um homem foi encontrado morto a tiros e completamente carbonizado dentro de carro no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia, o crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (3), na Rua Riacho das Almas.

De acordo com a perícia, o corpo do homem estava no banco de trás do veículo. Ele apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

A Polícia não descarta a hipótese de que o carro seja roubado. O veículo foi encaminhado para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o crime de homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos”, destacou a corporação.

