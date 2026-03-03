° / °
Vida Urbana
Violência

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Jaboatão; companheiro é suspeito de feminicídio

O corpo da mulher foi encontrado nesta segunda-feira (2), dentro da própria residência no bairro Lote 56, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/03/2026 às 08:43

Seguir no Google News Seguir

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro/Rafael Vieira/DP Foto

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 58 anos, identificada como Lindinalva Maria Ferreira, foi encontrada morta nesta segunda-feira (2) dentro da residência onde morava no Lote 56, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações repassadas à Policia, o companheiro é apontado como suspeito de ter cometido o crime.

De acordo com familiares da vítima, o relacionamento era marcado por conflitos e episódios de violência.

A família afirmou ainda que, já havia tentado intervir para afastar a mulher do suspeito.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco pra os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Conforme a polícia, durante as diligências, o homem foi localizado em uma unidade de saúde com lesões pelos corpo. Ele foi atendido e, posteriormente, encaminhado à delegacia.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", destacou a Corporação.

Veja também:

feminicídio , Jaboatão dos Guararapes , mulher
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP