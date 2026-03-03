Mulher é encontrada morta dentro de casa em Jaboatão; companheiro é suspeito de feminicídio
O corpo da mulher foi encontrado nesta segunda-feira (2), dentro da própria residência no bairro Lote 56, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 03/03/2026 às 08:43
Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)
Uma mulher de 58 anos, identificada como Lindinalva Maria Ferreira, foi encontrada morta nesta segunda-feira (2) dentro da residência onde morava no Lote 56, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo informações repassadas à Policia, o companheiro é apontado como suspeito de ter cometido o crime.
De acordo com familiares da vítima, o relacionamento era marcado por conflitos e episódios de violência.
A família afirmou ainda que, já havia tentado intervir para afastar a mulher do suspeito.
A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco pra os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
Conforme a polícia, durante as diligências, o homem foi localizado em uma unidade de saúde com lesões pelos corpo. Ele foi atendido e, posteriormente, encaminhado à delegacia.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", destacou a Corporação.