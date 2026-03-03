Mulher é encontrada morta dentro de casa em Jaboatão; companheiro é suspeito de feminicídio

O corpo da mulher foi encontrado nesta segunda-feira (2), dentro da própria residência no bairro Lote 56, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 58 anos, identificada como Lindinalva Maria Ferreira, foi encontrada morta nesta segunda-feira (2) dentro da residência onde morava no Lote 56, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações repassadas à Policia, o companheiro é apontado como suspeito de ter cometido o crime.

De acordo com familiares da vítima, o relacionamento era marcado por conflitos e episódios de violência.

A família afirmou ainda que, já havia tentado intervir para afastar a mulher do suspeito.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco pra os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Conforme a polícia, durante as diligências, o homem foi localizado em uma unidade de saúde com lesões pelos corpo. Ele foi atendido e, posteriormente, encaminhado à delegacia.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", destacou a Corporação.