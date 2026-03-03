Delegado interrompe condução de preso para cumprimentar cadelinha comunitária e vídeo viraliza
O vídeo, publicado pelo próprio delegado, já ultrapassa 2,5 milhões de visualizações no Instagram
Publicado: 03/03/2026 às 22:45
O vídeo foi publicado pelo delegado Amir Salmen (Reprodução/Redes sociais)
Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um delegado da Polícia Civil do Paraná interrompe a condução de um preso para cumprimentar uma cadelinha caramelo que estava na porta da delegacia.
Após a cena fofa protagonizada pelo delegado Amir Salmen e a cadela comunitária Dalila, a autoridade policial retomou a postura e seguiu com a condução do suspeito.
O vídeo, publicado pelo próprio delegado, já ultrapassa 2,5 milhões de visualizações no Instagram, além de quase 300 mil curtidas e mais de 6 mil comentários.
Veja o vídeo: