Delegado interrompe condução de preso para cumprimentar cadelinha comunitária e vídeo viraliza

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um delegado da Polícia Civil do Paraná interrompe a condução de um preso para cumprimentar uma cadelinha caramelo que estava na porta da delegacia.

Após a cena fofa protagonizada pelo delegado Amir Salmen e a cadela comunitária Dalila, a autoridade policial retomou a postura e seguiu com a condução do suspeito.

O vídeo, publicado pelo próprio delegado, já ultrapassa 2,5 milhões de visualizações no Instagram, além de quase 300 mil curtidas e mais de 6 mil comentários.

Veja o vídeo: