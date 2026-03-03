Prefeitura de Olinda abre seleção simplificada com 600 vagas para a Educação

Inscrições seguem até o dia 6 de abril pela internet

Olinda abre nesta quarta-feira (4) as inscrições para uma seleção pública simplificada que vai preencher 600 vagas destinadas à Secretaria Municipal de Educação. As oportunidades são para candidatos com nível médio.

As vagas são para os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento dos Estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

As inscrições seguem até 6 de abril e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Darwin (www.institutodarwin.org). A taxa de inscrição é de R$ 45.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. O processo será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, com caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados a experiência profissional e os títulos apresentados.

A organização é de responsabilidade do Instituto Darwin, sob supervisão de comissão coordenadora.

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência; 22% para candidatos negros; 3% para indígenas; e 5% para mães ou tutores de crianças e adolescentes com doenças incapacitantes, conforme a Lei Municipal nº 6.357/2024.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens), comprovar a escolaridade exigida, não acumular cargos públicos fora das hipóteses legais e apresentar a documentação prevista no edital.

O edital completo está disponível no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE) e no site do Instituto Darwin.