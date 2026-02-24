Com salário de mais de R$ 2 mil, Pernambuco abre processo seletivo para 113 vagas de monitor de transporte escolar

O processo seletivo da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) está com inscrições abertas das 14h desta terça (24) até as 16h do dia 12 de março e acontecerá mediante avaliação da formação complementar e experiência profissional

A abertura do processo seletivo visa atender a necessidade temporária do Programa PE + Acessível. (Foto: Divulgação/SEE-PE))

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), por meio da Secretaria de Administração (SAD), abriu um processo seletivo simplificado para preencher, por um ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, 113 vagas temporárias de monitor de transporte escolar.

Segundo o edital, publicado no Diário Oficial desta terça-feira (24), o cargo de monitor de transporte escolar terá remuneração de R$ 2.075, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas somente via internet, por meio do site do Instituto AOCP, estando disponíveis das 14h desta terça (24) até às 16h do dia 12 de março. A taxa de inscrição custa R$ 40.

Todo o processo seletivo será organizado e realizado pelo Instituto AOCP, que ficará responsável pela inscrição, avaliação curricular, recebimento e avaliação dos recursos, elaboração e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fizerem necessários.

Além disso, o processo seletivo terá um prazo de validade de 24 meses, renováveis por igual período, a contar da homologação do resultado final, prevista para acontecer até o dia 05 de junho de 2026.

A seleção será realizada em etapa única, mediante prova de avaliação da formação complementar e experiência profissional do candidato, que terá caráter classificatório.

As vagas serão distribuídas para qualquer um dos municípios da Gerência Regional de Educação (GRE), respeitando a ordem de classificação do certame e obedecendo à opção feita pelo candidato no ato da inscrição, conforme necessidade da Secretaria de Educação.

Segundo o Governo de Pernambuco, a abertura do processo seletivo visa atender a necessidade temporária do Programa PE + Acessível.

O edital prevê ainda que o contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, a critério da SEE-PE

Requisitos para participar do processo seletivos

De acordo com o edital, poderão participar do processo seletivo simplificado os profissionais que preencherem os seguintes requisitos:

Ser brasileiro(a) nato(a) ou gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da Constituição Federal, cujo processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições, ou ser estrangeiro(a) em situação regular no território nacional, dentro do prazo das inscrições;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino e com faixa etária entre 18 e 45 anos;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data de contratação ou ser emancipado civilmente;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;

Possuir o Ensino Médio Completo e preencher os demais requisitos para o exercício da função;

Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Conhecer o Edital, se certificando do preenchimento de todos os requisitos exigidos e estando ciente e de acordo com as exigências e as normas estabelecidas pela seleção;

No momento da contratação, não acumular cargos, empregos ou funções públicas, a não ser nos casos constitucionalmente permitidos;

No momento da contratação, não estar impedido de firmar nova Contratação Temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco

Inscrições

Após o candidato declarar ciência e aceitar as disposições do edital, ele deve realizar os seguintes passos no ato de inscrição:

1º passo) Preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão na função, se submetendo às normas do edital;

2º Passo) Após a confirmação da inscrição o candidato deverá imprimir o Boleto, exclusivamente no endereço eletrônico do Instituto AOCP, e realizar o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$40, até o dia do vencimento impresso no boleto, observado sempre o horário de compensação bancária;

3º Passo) Enviar certidão de nascimento ou casamento por meio do link “Envio de Certidão de Nascimento ou Casamento” no endereço eletrônico do Instituto AOCP;

Vale ressaltar que não serão aceitos pagamentos realizados via PIX, transferência bancária, ou qualquer outra forma diversa de pagamento.

Além disso, o candidato não poderá alterar a locação para qual se inscreveu após a finalização do preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição e nem se inscrever em mais de uma regional.

No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato, será considerada a última inscrição realizada com data e horário mais recente, independentemente da data em que o pagamento tenha sido realizado.

Isenção da taxa de inscrição

Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, disponível das 14h desta terça (24) até a quinta (26), no site do Instituto AOCP.

Os interessados devem comprovar que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional.

Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no processo seletivo e poderão consultar o status da sua inscrição no site do Instituto AOCP.

Funções do Cargo

Entre as funções previstas para o cargo de monitor de transporte escolar, estão:

Prestar suporte adequado às operações de embarque e desembarque dos estudantes regularmente matriculados na Rede Pública Estadual de Educação;

Assegurar condições de segurança durante todo o trajeto realizado no transporte escolar; oferecer apoio específico aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com nível de suporte 2 e 3;

Prestar suporte à comunicação e à locomoção de estudantes com surdocegueira, garantindo-lhes condições de acessibilidade e orientação adequadas;

Zelar pela integridade física, emocional e moral dos estudantes, promovendo condições que favoreçam a acessibilidade, a autonomia e a dignidade;

Identificar corretamente a instituição de ensino de destino dos estudantes e assegurar seu encaminhamento até o interior do estabelecimento;

Auxiliar no embarque, no desembarque seguro e na acomodação dos estudantes e de seus pertences, com atenção redobrada à prevenção de acidentes;

Orientar cotidianamente os estudantes quanto aos riscos de acidentes, às medidas de segurança e aos comportamentos adequados, prevenindo atitudes que comprometam sua integridade, como a exposição de partes do corpo para fora das janelas;

Verificar se todos os estudantes encontram-se devidamente acomodados em seus assentos dentro do veículo de transporte escolar, mantendo-se disponível para o cumprimento da jornada de trabalho estabelecida;

Atuar de forma articulada e colaborativa com motoristas, equipes gestoras das unidades escolares e famílias, visando ao pleno cumprimento das normas e ao bem-estar dos estudantes.

Outros detalhes sobre o processo seletivo

Outros detalhes sobre o processo seletivo, como a reserva de vagas para a pessoa com deficiência (PcD), prazos para recurso, distribuição de vagas e homologação dos resultados finais, podem ser conferidos no edital do certame ou no site do Instituto AOCP.