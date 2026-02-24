Recife abre 280 vagas para cursos e oficinas gratuitos para mulheres

As inscrições para os cursos e oficinas, que contemplam áreas de gastronomia, produção audiovisual e moda e costura, podem ser feitas até esta sexta (27), por meio do Conecta Recife

O Centro Marta Almeida fica localizado na Rua Bom Jesus, nº 147, no Bairro do Recife (Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, está disponibilizando 280 vagas gratuitas para cursos e oficinas destinados exclusivamente para mulheres residentes na capital pernambucana.

As inscrições para os cursos e oficinas, que contemplam áreas de gastronomia, produção audiovisual e moda e costura, podem ser feitas até esta sexta (27), exclusivamente por meio da plataforma do Conecta Recife.

As aulas terão início no dia 5 de março, com carga horária que varia entre 4 e 40 horas. Podem participar mulheres a partir de 16 anos, residentes no Recife.

As candidatas selecionadas receberão a confirmação da matrícula por e-mail e WhatsApp. As inscritas entre 16 a 18 anos, deverão apresentar declaração dos responsáveis legais, autorizando a participação no curso.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa integra mais uma nova rodada de cursos gratuitos voltados à capacitação de mulheres no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado no bairro do Recife.

Durante as formações, serão oferecidos cursos como Edição e tratamento de imagens; bordado; oficinas de “Aprenda a fazer Ovo de páscoa” e “Massas frescas"; curso de moda praia; costura básica; entre outros.

Centro Marta Almeida

O Centro Marta Almeida funciona de terça-feira a sábado, das 08h às 17h, e aos domingos, das 10h às 18h, com uma exposição permanente sobre as conquistas das mulheres do Recife.

O local conta também com ponto de leitura que fica aberto ao público e conta com mais de 95% do seu acervo composto por livros de autoras mulheres.